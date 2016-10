Pro7 MAXX 12:10 bis 12:35 Trickserie Pokémon Das Snibunna-Duell J 2006 Merken Ein auf Krawall gebürstetes Snibunna fordert unsere Freunde zum Duell, als sie auf dem Weg zur Kampfpyramide sind. Griffel wird dabei verletzt, doch der Wächter Kerrigan hat das Geschehen beobachtet und bietet den Freunden seine Hütte als Rückzugsort an. Warum war das Snibunna so aggressiv? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Pokémon: Advanced Generation Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6