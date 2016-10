Pro7 MAXX 09:45 bis 10:40 Dokumentation Ganges - Indiens Fluss des Lebens Quelle des Lebens GB 2007 16:9 HDTV Merken Weiter stromabwärts nährt der Ganges fruchtbare Ebenen und fächert sich in viele Nebenarme auf. In Varanasi, einer der ältesten heiligen Städte der Welt, werden 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte lebendig. Seltene Saruskraniche und Makaken-Äffchen sind in dieser Region zu Hause. Es gibt sogar einige Tiere, die ausschließlich im Ganges zu finden sind, zum Beispiel die Flussdelfine und -krokodile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ganges - River Of Life