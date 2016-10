Tele 5 00:27 bis 02:01 Actionfilm Alien Agent CDN 2007 2016-10-11 01:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Invasion aus dem Weltall ist bereits in höchstem Gange, doch hat bis auf wenige Pechvögel rund um eine beschauliche amerikanische Provinzgemeinde noch kein Homo Sapiens davon Notiz genommen. Agent Rykker, unterwegs in Menschengestalt und geheimer galaktischer Mission, versucht das Schlimmste zu verhindern, als seine Ex-Geliebte Isis in ihrer Eigenschaft als Alien-Statthalterin auf Erden der fremden Flut das Portal öffnen will. Dabei erhält er unerwartete Unterstützung von einem irdischen Backfisch. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Dacascos (Rykker) Billy Zane (Tom / Saylon) Amelia Cooke (Isis) Emma Lahana (Julie) Kim Coates (Carl Roderick) William MacDonald (Sheriff Devlin) Dominiquie Vandenberg (Sartek) Originaltitel: Alien Agent Regie: Jesse Johnson Drehbuch: Vlady Pildysh Kamera: C. Kim Miles Musik: Michael Richard Plowman Altersempfehlung: ab 16