Tele 5 22:13 bis 00:27 SciFi-Film Infini AUS 2015 Nach einer Vorlage von Brian Cachia 2016-10-12 00:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der nicht mehr allzu fernen Horrorzukunft sind 95 % der Menschheit arme Schweine und auf gefährliche Jobs angewiesen, wie zum Beispiel den, sich digitalisiert durchs Weltall schießen zu lassen und auf fernen Bergwerksplaneten Abeitern zur Hilfe zu eilen, die dann bei der Ankunft leider schon alle tot sind. Das Rettungsteam stößt auf einen einzigen Überlebenden zwischen rund tausend Leichen und muss bestürzt zur Kenntnis nehmen, dass die fremde Existenz, die all dieses anrichtete, aktuell leider immer noch präsent ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Daniel MacPherson (Whit Carmichael) Grace Huang (Claire Grenich) Luke Hemsworth (Charlie Kent) Bren Foster (Morgan Jacklar) Luke Ford (Chester Huntington) Dwaine Stevenson (Rex Mannings) Harry Pavlidis (Harris Menzies) Originaltitel: Infini Regie: Shane Abbess Drehbuch: Shane Abbess Kamera: Carl Robertson Musik: Brian Cachia Altersempfehlung: ab 16