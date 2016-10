kabel eins 03:00 bis 04:30 Horrorfilm Resident Evil GB, D, F, USA 2002 Basiert auf der Videospielreihe "Resident Evil" 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der nahen Zukunft ist die Umbrella Corporation das größte Industrieunternehmen der USA. Unbemerkt von der Öffentlichkeit erzielt das Unternehmen seine riesigen Gewinne in den Bereichen Rüstungstechnologie, biologische Waffen und Genmanipulation. Für diesen Konzern arbeiten in einem geheimen Forschungslabor viele hundert Mitarbeiter abgeschottet unter der Erde. Dort entwickelten sie das sogenannte T-Virus, welches in der Lage ist, tote Zellen wiederzubeleben. Ein Unbekannter stiehlt Proben vom T-Virus und von dessen Gegenmittel. Um anschließend alle Spuren zu verwischen, setzt er das Virus im Labor frei. Dieses gelangt über das Belüftungssystem in den gesamten Laborkomplex. Der mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Zentralcomputer, genannt Red Queen, bemerkt den Zwischenfall wenig später, verschließt daraufhin alle Türen und tötet alle Menschen innerhalb des Komplexes durch Flutung der Räume sowie einströmendes Gas. Parallel dazu erwacht in einer Villa eine junge Frau - Alice - aus einer Bewusstlosigkeit und kann sich vorerst an nichts mehr erinnern. Plötzlich wird ihr Haus gestürmt, es ist der Zugang zu der unterirdischen Bunkeranlage In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Alice) Michelle Rodriguez (Rain Ocampo) Eric Mabius (Matt Addison) James Purefoy (Spence Parks) Martin Crewes (Chad Kaplan) Colin Salmon (James "One" Shade) Heike Makatsch (Dr. Lisa Addison) Originaltitel: Resident Evil Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Paul W.S. Anderson Kamera: David Johnson Musik: Marco Beltrami, Marilyn Manson Altersempfehlung: ab 16