kabel eins 14:05 bis 15:00 Krimiserie Navy CIS Für Evan USA 2012 2016-10-11 08:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dearing will sich an der Navy für den Tod seines Sohnes rächen. Er hat deshalb Vance entführt. Wie kann er nur gestoppt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Scott Wolf (Jonathan Cole) Richard Schiff (Harper Dearing) Sheila Kelley (Victoria Dearing) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6