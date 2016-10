kabel eins 09:40 bis 10:35 Krimiserie The Mentalist Original und Fälschung USA 2008 16:9 Merken Harry Lashley wird ermordet aufgefunden. Seine Leiche liegt in dem Büro seines Chefs. Außerdem fehlt ein Gemälde, das 50 Millionen Dollar wert ist. Patrick Jane und sein Team werden daher vom Kunstfälscher Rob Wallace unterstützt. Rigsby, Cho und Jane gefährden bei den Ermittlungen ihre Karrieren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Elizabeth Dennehy (Kathryn Hawkes) Brady Smith (Rob Wallace) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Barrett Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12