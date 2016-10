TLC 04:20 bis 05:00 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Mörderischer Vater USA, D 2015 Merken Obwohl Josh Powell ein geschwätziger Besserwisser ist, der allen auf die Nerven geht, schafft er es, Susans Herz zu erobern: Die junge, hübsche Frau hat viele Verehrer, entscheidet sich aber tatsächlich für Josh. Da er kaum Geld verdient, zieht das Paar in das beengte Haus seines Vaters, der sofort ein Auge auf die schöne Schwiegertochter wirft und ihr nachstellt, bis Susan die Flucht ergreift. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne wird die Ehe zusehends schlechter. Der arbeitslose Josh behandelt seine Familie wie Sklaven, kontrolliert alles und lässt seinen Frust an Frau und Kindern aus. Als sich Susan von ihm trennen will, beschließt Josh, sie und die Jungs zu ermorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins