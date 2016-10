TLC 23:50 bis 00:45 Dokumentation Mörderische Affären Mit Herzen spielt man nicht USA 2013 Merken Als Fred Dalton die 19-jährige Amber während eines Strandurlaubs kennenlernt, funkt es zwischen den beiden heftig. Nur sechs Wochen nach dem ersten Kuss wird geheiratet. Doch was mit einer heißen Sommerliebe begann, ist sieben Ehejahre und zwei Kinder später in einer tiefen Krise: Fred langweilt sich und hat die Verpflichtungen des Familienlebens satt. Amber lässt sich nichts gefallen, und es kommt zu heftigen Streitereien. Wenig später trifft er die attraktive Jennifer und beginnt eine außereheliche Affäre. Doch das falsche Spiel, das Fred Dalton mit den beiden Frauen spielt, endet grausam und blutig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Affairs