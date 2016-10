TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Gypsy Sisters (K)eine besinnliche Weihnachtszeit GB 2014 Merken Da Nettie ihre Freundinnen lange nicht gesehen hat, beschließt sie, eine Riesen-Weihnachtsparty bei sich zu Hause steigen zu lassen. Mellie ist mit ihrem zweiten Kind schwanger, hat sich vom Vater des Babys aber schon wieder getrennt. Auch Kayla ist nach der endgültigen Trennung von Richard wieder Single und bereut den Schritt kein bisschen, im Gegenteil: Seit die beiden kein Paar mehr sind, verstehen sie sich besser denn je. Um ihre neue Freiheit zu feiern, möchte auch Kayla eine Weihnachtsparty organisieren, und zwar in einem schicken Club. Doch da Kaylas Feten-Motto dem von Nettie äußerst ähnlich ist, gibt es schon wieder Zoff bei den Gypsy-Girls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Gypsy Sisters