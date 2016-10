TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Plötzlich Mutter Kreißsaal Badezimmer USA 2011 Merken Fünf Monate nach einer Fehlgeburt bricht die 22-jährige Reesa zusammen und fällt ins Koma. Im Krankenhaus diagnostizieren die Ärzte einen eklamptischen Anfall, hervorgerufen durch ihr voll ausgetragenes Baby! Es stellt sich heraus, dass die junge Frau ursprünglich mit Zwillingen schwanger war und damals nur einen Fötus verlor. Als Reesa aus dem Koma erwacht, wird sie mit einer Tochter belohnt, die sie niemals erwartet hätte. Derweil versucht die zweifache Mutter Jannettsy mit verschreibungspflichtigen Diättabletten ihre Schwangerschaftspfunde loszuwerden. Sie verliert mehr als 30 Pfund, umso größer ist der Schock, als sie vollkommen unerwartet in ihrem Badezimmer ein Baby entbindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant