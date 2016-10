TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Zahltag USA 2012 Merken Da Billy immer ungeduldiger wird, verspricht Ami, dass der Lehrling in Kürze sein Talent beweisen und einem Kunden ein Tattoo stechen darf. Doch zunächst kommt Reality-Star Tila Tequila ins Studio und will sich vom Meister persönlich einen Drachen mit arabischem Schriftzug tätowieren lassen. Auch Kundin Nummer zwei, Model Amelia, möchte sich ihren Regenbogenvogel nicht von Billy, sondern von Tattoo-Künstlerin Megan Massacre auf dem Oberschenkel verewigen lassen. Wann wird der gereizte Lehrling endlich zum Zug kommen? Kollegin Megan hadert inzwischen mit ihrer freizügigen Vergangenheit, in der sie häufig nackt vor der Kamera posiert hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink