N24 Doku 01:55 bis 02:40 Dokumentation Der erste moderne Krieg - Giftgas GB 2014 Merken Um endlich bis nach Frankreich vorzudringen, setzt Deutschland mit Chlorgas die erste Massenvernichtungswaffe der Geschichte ein. Doch diese greift die Soldaten nicht nur physisch schwer an. Auch der Schock hat erhebliche Folgen für die Kriegsbereitschaft der Überlebenden und schafft ein schreckliches Feindbild, das den weiteren Verlauf des Kampfes prägen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW1: The First Modern War