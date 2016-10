N24 Doku 20:10 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Geniale Römer: Über welches unglaubliche medizinische Wissen verfügten die Ärzte der Antike? Geniale Römer: Über welches unglaubliche medizinische Wissen verfügten die Ärzte der Antike? D 2015 Merken Die Ärzte der Antike führten Operationen am offenen Schädel durch, behandelten Augenkrankheiten auf die gleiche Weise wie Ärzte der Moderne und bauten Krankenhäuser nach heutigem Standard. "Welt der Wunder" zeigt die beeindruckende Medizin der alten Römer. Außerdem: Antike Ingenieurskunst - was ist das Geheimnis der Nemi-Schiffe? Humbug oder Wahrheit - kann man aus den Händen die Zukunft lesen? Und: Hyperhidrose - warum schwitzen manche Menschen mehr als andere? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder