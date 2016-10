N24 Doku 09:40 bis 10:35 Dokumentation Tornadosicher - Der Trump Tower in Chicago USA 2014 Merken Dieses imposante, nach seinem Eigentümer benannte Hochhaus, ist mit 423 Metern und 98 Stockwerken eines der höchsten Gebäude der Vereinigten Staaten: der Trump Tower in Chicago. Doch die amerikanische Metropole wird häufig von heftigen Tornados heimgesucht - eine Herausforderung für jeden Wolkenkratzer. Welche Sicherheitsvorkehrungen mussten beim Bau des glasverkleideten Gebäudes beachtet werden? Ingenieure erklären, wie der Turm heftigen Winden standhalten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Invincible - Tornado-Proof Tower