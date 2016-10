Bestsellerverfilmung mit Oscargewinnerin Julia Roberts: Ein liebvoller Mann, ein schönes Haus, eine erfolgreiche Karriere - doch Liz Gilbert fühlt sich verloren. Ihre Ehe zerbricht und sie nimmt all ihren Mut für einen radikalen Neuanfang zusammen. Sie kehrt ihrem wohlgeordneten Leben den Rücken und bricht zu einer Reise rund um die Welt auf. In jedem Land, das sie besucht, macht Liz neue Entdeckungen über sich, das Leben und den Weg zu innerem Frieden. In Google-Kalender eintragen