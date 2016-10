kabel1 classics 14:50 bis 16:35 Fantasyfilm Ruby Sparks - Meine fabelhafte Freundin USA 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noch so jung und schon eine Schaffenskrise! Der Schriftsteller Calvin konnte bereits einige Erfolge verbuchen, doch seit kurzem leidet er an einer Schreibblockade. Nur mit Mühe gelingt es dem jungen Mann, eine neue Romanfigur zu kreieren. "Ruby" inspiriert und motiviert ihn so sehr, dass Fiktion und Realität verschwimmen und die junge Frau plötzlich wahrhaftig vor ihm steht. Nachdem Calvin den ersten Schock verdaut hat, beginnt es zwischen den beiden zu knistern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dano (Calvin Weir-Fields) Zoe Kazan (Ruby Sparks) Antonio Banderas (Mort) Annette Bening (Gertrude) Steve Coogan (Langdon Tharp) Elliott Gould (Dr. Rosenthal) Chris Messina (Harry) Originaltitel: Ruby Sparks Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris Drehbuch: Zoe Kazan Kamera: Matthew Libatique Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 6