kabel1 classics 10:05 bis 10:30 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Sam verlässt das Nest USA 1990 Merken Nun ist es so weit: Samantha zieht aus. Ihr neues Domizil ist ein zwei Meilen entferntes Studentenheim. Tony mimt den supercoolen Vater. Doch schon bald wird klar, dass ihm die Einsamkeit zu Hause überhaupt nicht gut tut. Da kommt es ihm natürlich gerade recht, dass er von Samanthas Kommilitoninnen häufig um Rat gefragt wird. Ein bisschen zu häufig für Samanthas Geschmack. Doch wie kann man einen Vater wie Tony auf Distanz halten? Ein aussichtsloses Unterfangen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Doug Ballard (Andy) Andrea Elson (Melinda) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Michael Teverbaugh, Linda Vasalle Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft