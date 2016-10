Silverline 02:25 bis 04:00 Actionfilm Born to fight THAI 2004 20 40 60 80 100 Merken Daew ist ein Cop, der in eine tiefe Krise fällt, als sein Partner beim Kampf gegen den Waffenhändler General Yang getötet wird. Als seine Schwester ihn bittet, bei einem Hilfstransport für ein kleines Dorf zu helfen, kommt ihm die Abwechslung gerade recht. Doch dann tauchen dort plötzlich Yangs Männer auf, und drohen mit einem atomaren Anschlag auf Bangkog, falls der General nicht freigelassen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nappon Gomarachun (General Jang Sei Yang) Santisuk Promsiri (Lowfei) Dan Chupong (Deaw) Piyapong Piew-on (Tun) Somrak Khamsing (Tug) Amornthep Waewsang (Moo) Suebsak Pansueb (Jo) Originaltitel: Kerd ma lui Regie: Panna Rittikrai Drehbuch: Morakat Kaewthanek, Panna Rittikrai, Thanapat Taweesuk Kamera: Surachet Thongmee Musik: Traithep Wongpaiboon Altersempfehlung: ab 18