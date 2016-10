Silverline 23:25 bis 01:10 Horrorfilm Death of a Ghost Hunter USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2002 wurden der renommierten Geisterjägerin Carter Simms 5.000 Dollar angeboten, um über drei Tage und drei Nächte hinweg das berüchtigte Masterson Haus auf paranormale Aktivität zu untersuchen. 20 Jahre zuvor wurden Pfarrer Joseph Masterson und seine Familie in ihrem eigenen Heim brutal ermordet. Mit der Hilfe eines Kameramanns, eines Reporters und eines spirituellen Beraters machte Carter sich daran zu beweisen oder zu widerlegen, dass es im Masterson Haus spukt. Was dann geschah, ist die erschreckendste und tragischste paranormale Untersuchung in der Geschichte der modernen """"Geisterjagd"""". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patti Tindall (Carter Simms) Mike Marsh (Colin Green) Davina Joy (Yvette Sandoval) Lindsay Page (Mary Young Mortenson) Cordon Clark (Seth Masterson) April Hinojosa (Mary Beth Masterson) Tim Wadhams (Joseph Masterson) Originaltitel: Death of a Ghost Hunter Regie: Sean Tretta Drehbuch: Mike Marsh, Sean Tretta Musik: Mike Marsh Altersempfehlung: ab 18