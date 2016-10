Silverline 11:10 bis 12:45 Krimi Officer Down USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Weil bei einer Drogenrazzia so einiges schief läuft, wird der Polizist David Callahan (Stephen Dorff, "Blade" ) angeschossen und unerwartet von einem Fremden gerettet. Callahan kann von vorne anfangen, und ein paar Dinge in seinem verkorksten Leben richten, doch dann meldet sich der Fremde wieder. Diesmal braucht er die Hilfe des Polizisten, denn er will die junge Stripperin Zhanna Dronov (AnnaLynne McCord, "Excision" ) retten, die von einem finsteren Bordellbesitzer (Dominic Purcell, "Prison Break" ) bedroht wird. Callahan muss natürlich helfen, aber kann er das, ohne von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Det. David 'Cal' Callahan) Dominic Purcell (Royce Walker) David Boreanaz (Det. Les Scanlon) Stephen Lang (Lieutenant Jake 'Lieu' LaRussa) James Woods (Captain Verona) AnnaLynne McCord (Zhanna Dronov) Walton Goggins (The Angel / Det. Logue) Originaltitel: Officer Down Regie: Brian A. Miller Drehbuch: John Chase Kamera: Ryan Samul Musik: Jerome Dillon Altersempfehlung: ab 16