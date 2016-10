Silverline 09:35 bis 11:10 Thriller Night Hunt - Die Zeit des Jägers S 2011 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Selbstmord ihres Bruders sehnt sich Malin nach einem Neuanfang. Komplett auf sich allein gestellt begibt sich die junge Frau mit ihrem Auto auf eine Reise in den Norden Schwedens. Gleich am ersten Tag begegnet sie einem mysteriösen Mann, der sie in seinem Jeep zu verfolgen scheint.Kurze Zeit später kommt Malin eingesperrt in einem dunklen Kellerverlies eines abgeschiedenen Waldhauses zu Bewusstsein. Zwar gelingt ihr die Flucht, doch ist sie noch lange nicht in Sicherheit! Eine mörderische Hetzjagd durch die endlosen Wälder Schwedens beginnt, denn Malin weiß, dass sie von nun an um ihr Leben kämpfen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Ledarp (Malin) Kjell Bergqvist (Mannen) Björn Kjellman (Stefan) Dietrich Hollinderbäumer (Peter) Johan Klintberg (Erik) Nina Norén (Malins Mutter) Michael Petersson (Malins Vater) Originaltitel: Gone Regie: Mattias Olsson, Henrik JP Åkesson Drehbuch: Mattias Olsson Kamera: Erik Molberg-Hansen Musik: Nils-Petter Ankarblom Altersempfehlung: ab 12