SAT.1 Emotions 16:20 bis 16:45 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 772 D 2011 16:9 Merken Nach ihrem Besuch im Gefängnis ist Anna klar, dass Nina der Schlüssel zu Fannis Geheimnis ist. Paule erfährt unterdessen, dass Tom und Fanni noch am selben Tag ihren Ehevertrag notariell neu beglaubigen lassen wollen. Um Nina noch einmal zu kontaktieren, entschließt sich Anna, ihr einen Brief zu schreiben. Als sie diesen in der JVA abgeben will, erlebt sie eine böse Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Wanda Worch (Paule) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Chris Gebert (Virgin) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Maja Maneiro (Paloma Greco) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Ariane Lange Kamera: Marc Sill Musik: Curt Cress