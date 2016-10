SAT.1 Emotions 14:20 bis 14:45 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 222 D 2011 16:9 HDTV Merken Jenny resigniert und begibt sich freiwillig in die Hände ihrer Eltern ... Bea hat sich an ihren Teil des von Michael gestellten Ultimatums gehalten. Jetzt ist es an ihm, sich auf ihre Seite und gegen Helena und deren Machenschaften zu stellen. Wie wird sich Michael entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Kasia Borek (Emma Müller) Lucy Scherer (Jenny Hartmann) Andreas Jancke (Michael Heisig) Rocco Stark (Timo Özgül) Selina Müller (Luzi Beschenko) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Dagmar Seume