SAT.1 Emotions 10:10 bis 10:55 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 34 D 2010 16:9 HDTV Merken Lena leistet David, der den Text für den Titelsong von Toms Film fertigschreiben muss, Gesellschaft. David ist von ihrer Stimme so verzückt, dass er sie bittet, den Song einzusingen. Lena ist hin- und hergerissen: Zwar fühlt sie sich geehrt, doch die Angst, im Rampenlicht zu stehen, überwiegt. Vanessas Halbschwester Isabelle freundet sich derweil mit Amelie an. Obendrein kommt sie dahinter, wer Vanessas heimliche Affäre ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Ralph Bridle Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer