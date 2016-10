SAT.1 Emotions 07:50 bis 08:35 Reportage Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Bei einem Abendspaziergang hört eine Rentnerin Kinderschreie aus dem Wald. Sie alarmiert sofort die Polizei. Als diese eintrifft, ertönt ein lauter Knall aus dem Wald. - In einem Café bettelt eine angetrunkene 15-Jährige die Gäste um Geld an - dabei wird sie handgreiflich. Der Cafébesitzer ruft die Polizei um Hilfe. - Eine 60-Jährige beobachtet, wie sich ein Mann auf dem Balkon der Nachbarin an der frisch gewaschenen Unterwäsche zu schaffen macht. Kurz darauf stürzt er ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 411 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min.