SAT.1 Gold 03:45 bis 04:30 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Ein zweifelhaftes Geschäft USA 1974 Merken Kojak ermittelt diesmal undercover: Als Apotheker getarnt versucht er, zwei Gangstern auf die Schliche zu kommen, die Morphium im Wert von einer Million Dollar von einer Firma gestohlen haben - nur um jetzt zu versuchen, dasselbe Morphium zu einem viel höheren Preis an das Unternehmen zurückzuverkaufen. Kein leichter Job für den Lieutenant, im weißen Kittel auf Verbrecherjagd zu gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Ed Lauter (Floyd) Dennis Patrick (Clay) Russel Wiggins (Marty) Originaltitel: Kojak Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Mark Weingart, Morton S. Fine Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12