Sandra, die Mitarbeiterin des Fuchses, wird gesucht und muss Deutschland verlassen. Noch auf dem Weg zum Flughafen erreicht sie ein verzweifelter Anruf ihrer Tante: Ihr Cousin Armin hat sich mit einem ökologischen Weingut über beide Ohren verschuldet und sieht nur einen Ausweg. Max' Ehefrau Andrea schaltet sich ein und kann ihn in letzter Minute vom Selbstmord abbringen. So gibt es einen neuen Fall für den Fuchs und sein Team. In Google-Kalender eintragen