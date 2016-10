SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Folge: 81 Bourbon, Brandy und Arsen USA 1988 2016-10-11 13:40 Merken Jessica wird auf den Landsitz des Bühnenautors Eugene eingeladen. Dort präsentiert er nicht nur sein neuestes Stück, er macht Jessica auch prompt einen Heiratsantrag. Er möchte nicht, dass sein Besitz an seinen Sohn Todd und dessen Frau geht. Nachdem in der Nacht zwei Schüsse durchs Haus peitschen, wird Eugenes Anwalt Jonathan nur noch tot aufgefunden - und Eugene steht mit dem Gewehr daneben. Nun versucht Jessica, den Fall zu klären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Barry Nelson (Eugene McClenden) Rene Auberjonois (Walker Thorn) Penny Fuller (Grace Banfield) Frank Gorshin (Arnold Goldman) Matt McCoy (Todd Wendle) Lois Nettleton (Deidre French) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Scott Anderson Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6