SAT.1 Gold 13:40 bis 14:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Sandras Geheimnis USA 1987 Merken Jessica besucht ihren Neffen Grady in New York. Da dessen Wohnung allerdings gerade unbewohnbar ist, buchen sich die beiden in einem Nobelhotel ein. Dort trifft Grady auf Sandra, eine alte Collegefreundin. Er verliebt sich sofort in die hübsche Frau. Doch Gradys alter Kumpel Gary hatte mal was mit Sandra, was allerdings Garys Frau Cornelia nicht erfahren darf. Als Sandra wenig später ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden wird, nimmt Jessica den Fall in die Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) John Callahan (Garrett Harper) Robert Desiderio (Mark Havlin) Jennifer Holmes (Sandra) Michael Horton (Grady Fletcher) Janet Leigh (Cornelia Montaigne Harper) Charlotte Rae (Nettie Harper) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Kenneth Alan Berg Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12