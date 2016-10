SAT.1 Gold 12:00 bis 12:45 Krimiserie Diagnose: Mord Tödliche Stunts USA 2000 Merken Mark, Amanda, C. J. und Dion dürfen bei den Dreharbeiten zu einem Western zusehen. Für gefährliche Stunts hat Hauptdarsteller Carl ein Double. Obwohl bei einem dieser Stunts Stuntman Jimmy tödlich verletzt wird, will die Crew die Dreharbeiten fortsetzen. Steve erklärt sich bereit, als Ersatz für Jimmy einzuspringen. Als wenig später auch Carl in Lebensgefahr gerät, wird Mark misstrauisch. Er stellt hinter den Kulissen Nachforschungen an - und kommt einer Drogensache auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Shane Van Dyke (Alex) Paul Picerni (Chris Benway) Dean Hallo (Jack Eiy) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Barry Van Dyke, Paul V. Picerni Jr. Kamera: Lee Nakahara Musik: Dick DeBenedictis, Lou Forestieri