SAT.1 Gold 10:20 bis 11:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Der Wunderheiler USA 1993 Merken Wunderheiler Eli Jackson ist in der Stadt und überzeugt die Einwohner, sich auf Wundermittel, die angeblich auf einen Indianer-Stamm zurückzuführen sind, zu verlassen und auf konventionelle Methoden zu verzichten. Als Myra an Krebs erkrankt und Hank davon überzeugt ist, dass die Wundermedizin ausreicht, um den Tumor zu heilen, sieht sich Dr. Quinn gezwungen, einzugreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Orson Bean (Brian Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Frank Collison (Horace Bing) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Richard T. Heffron Drehbuch: Beth Sullivan, Toni Perling Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12