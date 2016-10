Hessen 00:00 bis 01:35 Thriller Der Schrei der Eule GB, CDN, F, D 2009 Nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Spielfilm, Großbritannien/Deutschland/ Frankreich/Kanada 2009 Nachdem seine Ehe endgültig gescheitert ist, zieht der menschenscheue Robert Forrester von der Großstadt aufs Land, um Abstand von seiner biestigen Noch-Ehefrau Nickie zu gewinnen. Diese schickt sich an, ihm bis zur Scheidung das Leben zur Hölle zu machen. Tatsächlich gibt es auch schon eine andere Frau in Roberts Leben, wenngleich diese noch nichts von ihrem Glück ahnt: Seit er zufällig die hübsche Jenny gesehen hat, geht die mädchenhaften Blondine Robert nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder schleicht er bei Dunkelheit zu ihrem abgelegenen Haus im Wald, um sie durch die Fenster zu beobachten. Eines Abends entdeckt Jenny ihren heimlichen Verehrer. Doch anstatt die Polizei zu rufen, bittet sie den "Voyeur" herein. Und auf einmal scheinen die Rollen sich umzukehren: Jenny ist überzeugt, dass die Begegnung mit Robert ein Wink des Schicksals ist. So bringt sie ihn mit ihrer Zuneigung mehr und mehr in Bedrängnis. Sie trennt sich sogar von ihrem zur Gewalt neigenden Freund Greg, um ganz für Robert da zu sein. Robert ist von dieser Situation völlig überfordert, er realisiert nicht, wie er sich immer mehr in ein unheilvolles Netz aus Obsessionen und Intrigen verstrickt. Nach einem heftigen Streit mit Greg ist dieser plötzlich verschwunden. Robert gerät in Mordverdacht und wird von seinem neuen Arbeitgeber unbefristet beurlaubt. Seine Freunde wenden sich von ihm ab. Fassungslos muss Robert erkennen, wie sich sein Leben durch eine zufällige Begegnung in einen Alptraum verwandelt, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. - Paddy Considine als Getriebener und Julia Stiles als Femme fatale spielen die Hauptrollen in der atmosphärischen Patricia-Highsmith-Verfilmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paddy Considine (Robert Forrester) Julia Stiles (Jenny Thierolf) Caroline Dhavernas (Nickie Grace) Karl Pruner (Mr. Jaffe) Phillip MacKenzie (Lavigne Client) Gord Rand (Jack Neilson) James Gilbert (Greg Wyncoop) Originaltitel: The Cry of the Owl Regie: Jamie Thraves Drehbuch: Jamie Thraves Kamera: Luc Montpellier Musik: Jeff Danna Altersempfehlung: ab 12