Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Im Herzen des Westerwalds / Mit Joe Bausch zur Ritterburg / Fürstliche Begegnung und Cadillacs in Hachenburg / Wandern durch die Holzbachschlucht D 2015 Untertitel HDTV Merken Natur pur finden Wanderer und Erholungssuchende reichlich im Westerwald: ausgedehnte Waldgebiete, Wiesen und Felder, klare Flüsse und reißende Bäche. Zwischendrin Schlösser, Burgen und Klöster, kleine Fachwerkstädtchen und Industriedenkmäler. Der Arzt, Schauspieler und Bauernsohn Joe Bausch ist hier geboren und trägt die Region in seinem Herzen. Er wandert mit Tamina Kallert durch die wildromantische Holzbachschlucht, die zum "Westerwaldsteig" gehört, und tanzt mit ihr Rock 'n' Roll im Cadillac-Museum von Hachenburg. Hier, in der alten Residenzstadt, trifft Tamina Kallert den Westerwaldexperten Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Zwischendurch begegnet sie einer "Ziegenprinzessin", Motorradfans, einer Hundeerziehungsberaterin und einem DJ, der Stimmen der Natur in seine Techno-Musik einbaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön! Regie: Monika Winhuisen