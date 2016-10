Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Liebe vergisst man nicht D 2010 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Architekt hat es Robert Kant weit gebracht. Durch die bevorstehende Heirat mit seiner Kollegin Lotta wird er sogar Teilhaber einer großen Firma. Doch ein Verkehrsunfall wirft den Überflieger jäh aus der Bahn. Seine Knochen sind heil, aber das Gedächtnis ist weg. Seine hilfsbereite Unfallgegnerin Teresa, Töpferin und alleinerziehende Mutter zweier Kinder, nimmt den Mann ohne Vergangenheit bei sich auf. Der erfolgreiche Architekt Robert Kant, atemloser Manager für Großprojekte in Fernost, will mit seiner ehrgeizigen Partnerin und zukünftigen Frau Lotta zu einem Geschäftstermin nach Schanghai jetten. Beim Einchecken bemerkt er das Fehlen wichtiger Papiere und muss noch einmal zurück ins Büro. Mangels Taxi ergattert er kurzerhand einen herrenlosen Leihwagen und gibt Gas. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall mit der Töpferin Teresa. Eine komplette Ladung wertvollen Keramikgeschirrs geht zu Bruch, doch wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Teresa würde gerne die Versicherungsnummer ihres Unfallgegners erfahren, doch der hat das Gedächtnis verloren und weiß nicht einmal mehr seinen Namen. Die Polizei nennt ihn ganz einfach Cheng - so hieß der letzte Mieter seines Leihwagens. Da der Verwirrte nicht weiß, wo er hin soll, nimmt Teresa ihn vorerst bei sich auf. Die alleinerziehende Mutter erweist sich als ausgesprochene Chaotin. Trotzdem fühlen sich die beiden magisch voneinander angezogen. Für Teresas aufgeweckte Kinder Max und Lisa ist Cheng bald ein Vaterersatz. Als Robert noch einmal zur Unfallstelle zurückkehrt und seinen Ausweis wiederfindet, ist er sich gar nicht mal so sicher, ob er überhaupt in sein altes Leben zurück will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritz Karl (Der alte Robert Kant) Quirin Oettl (Der junge Robert Kant) Anna Loos (Teresa Blümel) Claudia Hübschmann (Lotta Reinhardt) Wolfgang Hinze (Heinrich Reinhardt) Stefan Merki (Polizist Bernd) Annette Paulmann (Polizistin Petra) Originaltitel: Liebe vergisst man nicht Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Marcus Hertneck, Edda Leesch Kamera: Christian Rein Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6