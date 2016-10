Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Ankommen und Abschied nehmen Ankommen und Abschied nehmen D Untertitel Live TV Merken Affenpflegerin Margot Federer hat eine schwierige Mission: Claudia, das Gorillamädchen, ist neu im Menschenaffenkindergarten der Wilhelma. Im Zoo in Münster geboren, hat Claudia die Mutter verloren und soll jetzt in der Stuttgarter Gorillagruppe heimisch werden. Einen Abschied gibt es für Pedro, den Ameisenbären. Er zieht um in einen englischen Zoo, wo er zur Zuchtauffrischung beitragen soll. Die Reise und schon ihre Vorbereitung sollen für Pedro möglichst stressfrei ablaufen. Etwas nervös sind eigentlich nur die Pfleger. Auf dem Bauernhof der Wilhelma hat sich Nachwuchs eingestellt: Die berühmten Hinterwälder Kühe, eine traditionelle Zucht, für die der Stuttgarter Zoo überregional berühmt ist, haben Kälbchen. (Der nächste Teil folgt am 11. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.