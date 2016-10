WDR 22:10 bis 22:40 Dokumentation Einbrecher in meinem Haus! Wie uns die Polizei doch schützen kann D 2016 2016-10-15 13:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Jedes Jahr neue Rekordzahlen: Die Einbrüche in NRW sind wieder einmal um 18 Prozent gestiegen. Viele Menschen in ihren Häusern und Wohnungen sind verunsichert und trauen der Polizei immer weniger zu, dass sie sie schützen kann. Nur wenige Einbruchsdelikte können aufgeklärt werden. Ist die Polizei im Westen wirklich machtlos? In Oberhausen probieren die Beamten seit einigen Jahren ein umfangreiches Konzept, um dagegen zu wirken und sind damit gegenüber dem Landestrend sehr erfolgreich. Aber auch sie müssen sich ständig auf neue Maschen ober Einbruchstypen einstellen und nachbessern. Vor allem die Banden aus Südosteuropa, sagen sie, bereiten ihnen viele Schwierigkeiten: Sie fallen für Wochen, oder manchmal nur Tage in die Städte ein und ziehen durch ganz NRW. Oft sind es Kinder zwischen neun und 14 Jahren, die auf Beutetour geschickt werden. Sie bewegen sich zu Fuß, mit Bus und Bahn, immer auf der Hut. Für die Zivilfahnder der Oberhausener Polizei sind sie extrem schwierig zu verfolgen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Die Reporter von "Hier und Heute" sind mit den Zivilfahndern unterwegs und zeigen uns, wie die Polizei gegen die immer besser organisierten Banden vorgeht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Einbrecher in meinem Haus! Regie: Tanja Reinhard/Jörg Laaks