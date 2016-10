WDR 20:15 bis 21:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? Finale auf dem Beerenhof in Lüdinghausen Finale auf dem Beerenhof in Lüdinghausen D 2016 2016-10-17 09:30 Stereo Untertitel HDTV Merken Der "Land und lecker"-Bus rollt heute zum letzten Dinner ins Münsterland. Nach fünf kulinarischen Reisen - von Ostwestfalen bis in die Eifel - haben die Frauen mittlerweile Freundschaft geschlossen. Sie haben ihre Familien kennen gelernt, viel geschlemmt und gelacht. Eine bewegende Auszeit für die Frauen, die selten Urlaub machen und im Alltag sehr eingebunden sind. Es mischen sich Wehmut und Spannung auf der Reise zum Finale: Wer hat das beste Landmenü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Noch wissen die Landfrauen nicht, dass sie das Ende der Dreharbeiten auf einem der schönsten Höfe des Münsterlandes erleben dürfen. Agnes Böcker lebt mit ihrer Familie auf einem herrschaftlichen Hof, dem Gut Forstmannshof in Lüdinghausen. Neben Spargel hat sich die Familie auf den Anbau von Himbeeren und Erdbeeren spezialisiert. 50 Hektar Beeren-Plantagen umgeben die Hofstelle. Früher wurde in einer großen Brennerei noch Schnaps gebrannt, heute ruht das Brennrecht. Die Böckers kaufen den reinen Alkohol und veredeln ihn zu Likören. Im finalen Dinner werden Likör, Beeren und Spargel auf jeden Fall am Start sein. Gastgeberin Agnes wird alles geben, um sich am Ende vielleicht noch an die Spitze zu kochen. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihr ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Alle Informationen zur Sendung sind unter www.landundlecker.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker