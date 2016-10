WDR 07:20 bis 08:30 Trickserie Der kleine Prinz: Neue Reisen durch die Galaxie F, D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Neue Reisen durch die Galaxie: Der kleine Prinz und Fuchs leben glücklich auf ihrem Asteroiden B612 unbehelligt von der Schlange, die sicher im Zeichenblock des kleinen Prinzen eingesperrt ist. Das neue Abenteuer beginnt, als die Rose ihren Herzenswunsch äußert: Sie will einmal ihre Heimat sehen, den Planeten der Rosen. Der kleine Prinz bricht auf, um einen Jäger zu besuchen, der angeblich mehr darüber weiß. Doch der ist gerade hinter etwas anderem her... Neue Reisen durch die Galaxie: Der Jäger und der kleine Prinz besuchen den Geographen, der die Heimat der Rose eigentlich kennen müsste. Gemeinsam fliegen sie zu einem Planeten, auf dem der Geograph Rosen vermutet. Dort treffen sie tatsächlich einen König, der über das Volk der Rosen herrscht. Doch sind sie hier richtig? Auf B612 ist Fuchs unterdessen heillos damit überfordert, zwei riesige Baobab-Bäume am Wachsen zu hindern. Neue Reisen durch die Galaxie: Rückschlag für den kleinen Prinzen: Keiner seiner neuen Freunde Jäger, Geograph, König und Geschäftsmann kennt den richtigen Planeten der Rosen. Aber sie beschließen, ihn zu begleiten und ihm bei der Suche zu helfen. Unterdessen umgarnt die Schlange Rose und Fuchs: Sie sollen sie aus dem Zeichenblock befreien, dann werde sie ihnen bei der Lösung ihrer größten Probleme helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Prinz Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: deutsches Dialogbuch: Karen Thilo, Martin Frei-Borchers Musik: Frédéric Talgorn, eingespielt vom WDR-Rundfunkorchester, Titellied: Annett Louisan

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 412 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 172 Min.