MDR 23:55 bis 01:30 Drama Die Beunruhigung DDR 1982 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Inge Herold ist Mitte Dreißig, geschieden und lebt mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn zusammen. Sie arbeitet als Psychologin und Fürsorgerin und hat ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Als sie erfährt, dass sie möglicherweise an Brustkrebs erkrankt ist und schon am kommenden Tag zur Operation ins Krankenhaus bestellt wird, löst das nicht nur eine tiefe Beunruhigung aus, sondern Inge Herold beginnt, ihr Leben zu überdenken. Überwach und sensibilisiert für die Dinge des Alltags erkennt sie, dass das, was sie bisher für sinnerfüllt erachtete, letztlich wenig gilt. Vor allem beschäftigt sie das Verhältnis mit und zu dem verheirateten Mann, dem sie ständig ihre Unabhängigkeit vor Augen führte. Dahinter lauert aber, wie sie nun erkennt, ein wirklicher Mangel an Bindungsfähigkeit. Indem Inge Herold vieles in Frage stellt, was ihr bislang wichtig schien, führt das zu einer großen Aufrichtigkeit auch sich selbst gegenüber. In ihrem Sohn begegnet ihr überdies ein verständnisvoller Partner, und obwohl die Beunruhigung bleibt, findet Inge Herold die Kraft, der Krankheit mit einem starken Lebenswillen entgegen zu treten und für ihr Leben konsequente Entscheidungen zu treffen. Das rbb Fernsehen sendet Lothar Warnekes "Die Beunruhigung" zu Ehren von Christine Schorn, die am 1. Februar ihren 70. Geburtstag feiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Schorn (Inge Herold) Hermann Beyer (Dieter Schramm) Wilfried Pucher (Joachim) Traute Sense (Inges Mutter) Mike Lepke (Lutz) Christoph Engel (Mann in Beratungsstelle) Sina Fiedler-Engel (Frau in Beratungsstelle) Originaltitel: Die Beunruhigung Regie: Lothar Warneke Drehbuch: Helga Schubert, Lothar Warneke Kamera: Thomas Plenert Musik: César Franck Altersempfehlung: ab 12