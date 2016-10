MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Dresden Pfeifen, pöbeln, provozieren - Wo endet Protest, wann beginnt Hetze? Pfeifen, pöbeln, provozieren - Wo endet Protest, wann beginnt Hetze? D 2016 2016-10-10 01:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Fakt ist!" ist der politische Talk im MDR FERNSEHEN. Das Thema der Woche wird hier diskutiert - kontrovers, emotional, hintergründig. Die Sendung kommt im wöchentlichen Wechsel aus Magdeburg, Erfurt und Dresden. In der Sendung sollen auch die Zuschauer zu Wort kommen - über Briefe, E-Mails, Web-Chat oder Straßenumfragen. Die Meinungen, Wünsche, Ängste der Menschen übermitteln unsere "Bürgermoderatoren" live im Studio an die prominenten Talk-Gäste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas F. Rook Gäste: Gäste: Professor Werner Patzelt (Politikwissenschaftler der TU Dresden), Simone Fleischmann (Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes), Cornelius Pollmer (Journalist der "Süddeutschen Zeitung"), Daniela Kolbe (Generalsekretärin der sächsischen SPD) Originaltitel: Fakt ist!