Arztserie In aller Freundschaft Folge: 690 14:27 D 2015 Die halbe Klinik hat sich versammelt, um mit Pia Heilmann die Neueröffnung ihrer übernommenen Physiotherapie zu feiern. Auch Professor Simoni, der sich gerade von Roland Heilmann untersuchen lassen hat, mischt sich unter die Gäste. Roland Heilmann ist noch mit Lea Peters beschäftigt und überbringt ihr die gute Nachricht der Gutachterkommission, dass die Sachsenklinik keine Schuld am Tod eines Patienten trägt. Die Witwe des Verstorbenen, Petra Urban, lässt der Tod ihres Mannes jedoch keine Ruhe. Nach der Beerdigung geht sie zielgerichtet in die Sachsenklinik, dringt in den OP-Trakt ein und will Lea Peters zur Rede stellen. Als Lea sich nicht von ihren Anschuldigungen beeindrucken lässt, greift die verzweifelte Petra zu einem Amputationsmesser und geht auf die Ärztin los. Instinktiv geht Roland dazwischen, das Messer trifft ihn in den Bauch und er bricht zusammen. Schauspieler: Tatjana Blacher (Petra Urban) Till Artur Priebe (Torben Feiler) Heio von Stetten (Alexander Weber) Jascha Rust (Kris Haas) Anja Nejarri (Dr. Lea Peters) Andreas Genschmar (Lutz Springer) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Kai-Uwe Schulenburg, Evgeny Revvo Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia