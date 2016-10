MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Blühende Geschichten - Von Pflanzenrettern und Saatgutsammlern Blühende Geschichten - Von Pflanzenrettern und Saatgutsammlern D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "LexiTV" besucht Gärten und Gewächshäuser, in denen interessante Menschen Pflanzen sammeln, hegen und pflegen. Unter der Obhut von Experten gedeihen seltene Gemüsesorten, Orchideen und Fuchsien. Außerdem in der Sendung: Warum Bad Köstritz als Dahlienstadt bekannt ist und wie Kiefernzapfen in der Forstsamendarre Jatznick in Vorpommern bearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es in dieser Ausgabe von "LexiTV" einen spannenden Einblick in die größte Samenbank der EU in Gatersleben in Sachsen-Anhalt. Dort werden in eisiger Kälte mehr als 150.000 Samenmuster von Kulturpflanzen aufbewahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

