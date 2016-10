Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Die Nanny Willst Du ..? USA 1998 Stereo HDTV Merken Nachdem Maxwell der Nanny um die halbe Welt gefolgt ist, bekennt er sich endlich zu seiner Liebe zu Fran und kauft ihr heimlich einen Verlobungsring. Er plant, ihr am Abend im "Rainbow Room" einen Heiratsantrag zu machen. Frans Verwandtschaft ist auch eingeladen, und alle warten auf Maxwell, der jedoch nicht zur verabredeten Zeit nach Hause kommt, um die Nanny abzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Frank Lombardi Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson