Disney Channel 15:55 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Folge: 1 Hasenfuß mit Hasenpfoten USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Kuzco darf nur König bleiben, wenn er die Schulbank drückt und die Kuzco-Academy erfolgreich absolviert. Das Fach Sport gilt nur als bestanden, wenn er den unschlagbaren Kronk in einem Wettlauf besiegt. Yzma, die die Macht an sich reißen möchte, will auf gar keinen Fall einen Sieg Kuzcos riskieren und befiehlt Kronk, ihn mit einem Zaubertrank in eine langsame Schildkröte zu verwandeln. Dummerweise verwechselt Kronk die Flaschen und verwandelt Kusco in einen Hasen. Der gewinnt daraufhin das Rennen relativ mühelos und darf König bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Roberts Gannaway Musik: Michael Tavera