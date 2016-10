Disney Channel 14:00 bis 14:30 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 3 Die Pyjamaparty USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Liv merkt, wie sehr Parker sich während ihrer Abwesenheit weiterentwickelt hat, übernimmt sie freiwillig die Organisastion seiner Pyjamaparty. Sie hofft, ihm dadurch wieder näher zu kommen. Doch alle ihre Ideen laufen schief, und Parker fängt an, sich vor seinen Freunden zu schämen. Liv muss sich etwas einfallen lassen, um ihren kleinen Bruder zu beeindrucken. Inzwischen arbeiten Maddie und Willow an einem Projekt für die Schule, und Joey und Pete machen einen Ausflug zum Pastrami-Palast, der ihnen einen wilden Abend beschert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Jessica Marie Garcia (Willow) Carter Hastings (Evan) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: John D. Beck, Ron Hart, John Peaslee Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman