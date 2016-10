Disney Channel 07:50 bis 08:20 Trickserie Phineas und Ferb Team Phineas & Ferb / Der Strand gleich hinterm Haus USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb haben Moms Auto etwas aufgemotzt und nehmen am lokalen Sumpfrennen teil. Candace kriegt den Umbau natürlich mit und setzt alles daran, die beiden zu verpfeifen. Perry ist wieder hinter Dr. Doofenschmirtz her. Der will dieses Mal die Luft aus allen Gegenständen lassen, damit er mit dem wieder Aufpumpen reich wird... Die Hitze brütet über der Stadt. Also beschließen Phineas & Ferb einen Strand im Garten zu bauen. Allerdings keinen Sandkastenstrand, sondern einen Richtigen. Dr. Doofenschmirtz klaut alle Gartenzwerge... Phineas und Ferb sind heute rasend unterwegs. Sie haben Moms Auto etwas aufgemotzt und nehmen am lokalen fünfhunderter Sumpfrennen teil. Candace kriegt den Umbau natürlich mit, und setzt alles daran die beiden zu verpfeifen. Jedoch spielt Mom Bridge bei der Nachbarin, und hat kaum ein Ohr für die kuriosen Geschichten, die Candace zu erzählen hat. Inzwischen ist Perry wieder hinter Dr. Doofenschmirtz her. Der will dieses Mal die Luft aus allen Gegenständen lassen, damit er mit dem wieder Aufpumpen reich wird. Das muss natürlich verhindert werden. Phineas & Ferb gewinnen das Rennen und haben sogar noch Zeit das Auto zu waschen und wieder in die Garage zu stellen. Pech für Candace! Die Hitze brütet über der Stadt. Also beschließen Phineas & Ferb einen Strand im Garten zu bauen. Allerdings keinen Sandkastenstrand, sondern einen Richtigen. Mit allem was dazugehört. Als Candace Wind davon bekommt, will sie zuerst Mom kontaktieren, doch als sie bemerkt wie beliebt sie bei ihren Freunden durch den Strand ist, lässt sie es sein. Dr. Doofenschmirtz treibt wieder sein Unwesen. Er klaut alle Gartenzwerge, da ihm sein Gartenzwerg in seiner Kindheit weggenommen wurde. Perry ist jedoch schon als getarnter Gartenzwerg unterwegs, um ihn aufzuhalten. Candace Mom wird stutzig, als sich Candace nicht einmal bei ihr meldet. Also beschließt sie, ihren Wellness Tag abzubrechen, und fährt nach Hause. In einer großen Ansprache versucht Candace ihre Mutter davon abzuhalten den Garten zu betreten. Aber es ist alles umsonst. Dr. Doofenschmirtz künstlicher Vulkan verschluckt den gesamten Strand mit allem Zubehör, bevor Candace ihren romantischen Augenblick mit Jeremy ausleben darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6

