NDR 04:15 bis 04:45 Regionales Hamburg Journal Barbara Kisseler gestorben / Nach Hundeattacke auf Kind: Hundeverordnung, Leinenzwang und Wesenstest in der Praxis / Großer Gourmetpreis vergeben / Mehr Fahrradwege in Hamburg / "Eltern" wird 50 / Meisterfeier im Michel D 2016 2016-10-11 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks für das Land Hamburg berichtet über das politische und kulturelle Leben der Hansestadt und liefert Hintergrundinformationen zu besonderen Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulf Ansorge Originaltitel: Hamburg Journal