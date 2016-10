Das Erste 04:10 bis 04:43 Magazin Brisant Nach Großfahndung SEK-Einsatz in Leipzig: Polizei fasst 22-jährigen Syrer durch Unterstützung eines Landsmannes / Wie laut dürfen Hähne krähen? Im Rechtsstreit um Hahnenschreie wird heute Urteil erwartet / Deutschlandpremiere mit Tom Hanks: Hollywoodstar bringt das "Inferno" nach Berlin / Dieter Hallervorden über neue Herausforderungen und seinen neuen Film: "Ostfriesisch für Anfänger" feiert Kino-Premiere in Hamburg / Großes Fantreffen: Stars aus "Rote Rosen", die jungen Ärzte aus "In aller Freundschaft" und "Sturm der Liebe" D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kamilla Senjo Originaltitel: Brisant