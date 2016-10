Das Erste 12:15 bis 13:00 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Heute gibt es Spinat-Avocado-Quiche, am Herd steht Rainer Klutsch. / Zuschauerfragen zum Thema: So gut sind Pflanzendrinks / Gute Idee: Herbstliche Tischdeko. Mit Nadine Weckardt / Laktosefreie Milch von der Kuh / Milch aus Pflanzen / Hafermilch / Spinat / How to Video: Pilze putzen / Waldspaziergang - Jan Rimpl / Quiz D 2016 2016-10-11 09:55 Stereo Untertitel HDTV Live TV